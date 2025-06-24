Россиянам назвали пять признаков искривления автомобильных дисков

Вибрация руля и кузова автомобиля во время движения — признаки, указывающие на деформацию колесных дисков. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Если при разгоне или движении на определенных скоростях, обычно от 60 км/ч и выше, ощущается заметная вибрация, это может говорить о нарушении геометрии диска. Особенно явно это чувствуется на рулевом колесе», — сказал эксперт.

Неравномерный износ шин также может указывать на кривизну колесных дисков. Деформация нарушает правильное прилегание покрышки, из-за чего резина изнашивается быстрее с одной стороны. Если протектор стирается неравномерно, стоит проверить балансировку и состояние дисков.

Если машину тянет в одну сторону даже при исправных настройках развала-схождения, возможной причиной может быть искривленный диск, который создает дисбаланс при вращении, отметил специалист.

Если в автосервисе не могут нормально отбалансировать колесо или грузики приходится ставить в большом количестве, это явный признак деформации диска. После удара о выбоину или бордюр на нем могут появиться вмятины. Если при вращении колеса, например, на подъемнике, заметно биение, значит, диск требует правки или замены.

Игнорирование проблемы приводит к ускоренному износу ходовой части и снижению курсовой устойчивости, предупредил эксперт.

Ранее были названы 4 минуса установки больших колес на автомобиль.