На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали пять признаков искривления автомобильных дисков

«Авилон» перечислил пять признаков деформированных колесных дисков
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Вибрация руля и кузова автомобиля во время движения — признаки, указывающие на деформацию колесных дисков. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Если при разгоне или движении на определенных скоростях, обычно от 60 км/ч и выше, ощущается заметная вибрация, это может говорить о нарушении геометрии диска. Особенно явно это чувствуется на рулевом колесе», — сказал эксперт.

Неравномерный износ шин также может указывать на кривизну колесных дисков. Деформация нарушает правильное прилегание покрышки, из-за чего резина изнашивается быстрее с одной стороны. Если протектор стирается неравномерно, стоит проверить балансировку и состояние дисков.

Если машину тянет в одну сторону даже при исправных настройках развала-схождения, возможной причиной может быть искривленный диск, который создает дисбаланс при вращении, отметил специалист.

Если в автосервисе не могут нормально отбалансировать колесо или грузики приходится ставить в большом количестве, это явный признак деформации диска. После удара о выбоину или бордюр на нем могут появиться вмятины. Если при вращении колеса, например, на подъемнике, заметно биение, значит, диск требует правки или замены.

Игнорирование проблемы приводит к ускоренному износу ходовой части и снижению курсовой устойчивости, предупредил эксперт.

Ранее были названы 4 минуса установки больших колес на автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами