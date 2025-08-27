На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сильно подешевел самый доступный внедорожник Tank

Внедорожник Tank 300 подешевел в России на 200 тысяч рублей
Autohome

Самый компактный и доступный внедорожник Tank в России стал еще доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены на Tank 300 не изменились, но появившаяся сейчас прямая выгода позволяет сэкономить при покупке любой комплектации 2025 года выпуска 200 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на Tank 300 начинаются от 4,3 млн рублей.

До этого в России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso.

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» лучила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе.

Ранее сообщалось, что седан Amberauto А5 подешевел в России на 700 тысяч рублей.

