В российском регионе несколько водителей сбили медведей и скрылись

В Камчатском крае несколько автомобилистов попали в ДТП с участием бурых медведей, после чего скрылись с мест аварий. Инциденты произошли на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково, , заявил и.о. начальника отдела федерального государственного охотничьего контроля Минлесохоты Камчатского края Максим Кугукало.

По его словам, одно из ДТП произошло в среду на 34-м километре трассы, хищник не выжил. Также он рассказал о других случаях, когда медведи попадали под колеса, а водитель скрывался с места происшествия.

«Просим свидетелей и очевидцев аварий с участием бурых медведей, произошедших 21 августа на 123 километре и 26 августа на 172 километре трассы П-К — Мильково связаться с отделом Госохотнадзора», — обратился он к гражданам.

Он добавил, что в связи с участившимися авариями с участием диких животных водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и проявлять бдительность.

21 августа сообщалось, что в ХМАО произошло ДТП с участием медведя. Инцидент произошел на 382-м километре трассы «Югра». Водитель ехал по дороге, но в какой-то момент сбил вышедшего на трассу хищника. В результате столкновения животное не выжило. На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

Ранее медведь напал на татарскую певицу и ее команду.