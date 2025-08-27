На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе несколько водителей сбили медведей и скрылись

В Минлесохоты Камчатского края ищут сбивших медведей водителей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Камчатском крае несколько автомобилистов попали в ДТП с участием бурых медведей, после чего скрылись с мест аварий. Инциденты произошли на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково, , заявил и.о. начальника отдела федерального государственного охотничьего контроля Минлесохоты Камчатского края Максим Кугукало.

По его словам, одно из ДТП произошло в среду на 34-м километре трассы, хищник не выжил. Также он рассказал о других случаях, когда медведи попадали под колеса, а водитель скрывался с места происшествия.

«Просим свидетелей и очевидцев аварий с участием бурых медведей, произошедших 21 августа на 123 километре и 26 августа на 172 километре трассы П-К — Мильково связаться с отделом Госохотнадзора», — обратился он к гражданам.

Он добавил, что в связи с участившимися авариями с участием диких животных водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и проявлять бдительность.

21 августа сообщалось, что в ХМАО произошло ДТП с участием медведя. Инцидент произошел на 382-м километре трассы «Югра». Водитель ехал по дороге, но в какой-то момент сбил вышедшего на трассу хищника. В результате столкновения животное не выжило. На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

Ранее медведь напал на татарскую певицу и ее команду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами