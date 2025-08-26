На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты HotCars назвали самые надежные автомобили Subaru

Журнал HotCars составил рейтинг из 9 надежных автомобилей Subaru
Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek 2021 года выпуска оказался самым надежным среди автомобилей японской марки. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 85 баллов из 100 возможных.

На второй строчке находится Subaru Forester 2019 года выпуска с 83 баллами. Третью строчку занимает Subaru Ascent 2021 года выпуска с 82 баллами.

Далее следуют Subaru Legacy 2018 года, Subaru Outback 2023 года, Subaru WRX 2020 года, Subaru Impreza 2021 года, Subaru Tribeca 2008 года и Subaru BRZ 2017 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

