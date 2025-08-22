На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, за что гаишники чаще всего наказывают водителей осенью

Авто Mail назвал пять самых распространенных штрафов ГИБДД в осенний период
true
true
true
close
forden/Shutterstock/FOTODOM

Осенью водители сталкиваются с повышенным риском штрафов за отдельные нарушения ПДД всего по пяти статьям КоАП. К такому выводу пришли эксперты сервиса Bip.ru на основе анализа данных 35 млн пользователей своей системы, сообщает проект Авто.Mail. В исследовании отмечается, что период с сентября по ноябрь каждый год по этим правонарушениям наблюдается устойчивый рост взысканий штрафов.

Наибольший рост — на 45% относительно среднегодовых показателей — демонстрируют штрафы за езду по выделенной для общественного транспорта полосе (ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП). Основная причина — увеличение трафика после летнего сезона, что провоцирует водителей искать пути объезда пробок. Штраф составляет 2250 рублей, говорится в исследовании.

Также на 39% осенью возрастает количество взысканий за перевозку групп детей в ночное время (ч. 5 ст. 12.23 КоАП). Это связано с активизацией школьных экскурсий в сентябре-октябре. Штраф для водителя достигает 5 тыс. рублей, для организаций — 200 тыс. рублей. Исключения допускаются лишь при транспортировке к вокзалам или аэропортам, а также при незапланированных задержках в пути.

Нарушения требований дорожных знаков и разметки (ст. 12.16 КоАП) фиксируются на 33% чаще. Ухудшение видимости из-за дождя, листопада и сокращения светового дня приводит к тому, что водители просто не замечают разметку или знаки. Штрафы варьируются от 750 до 7,5 тыс. рублей.

На 25% увеличиваются штрафы для пешеходов, чьи нарушения привели к ДТП с причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП). В условиях плохой видимости пешеходы чаще непредсказуемо выходят на проезжую часть, что провоцирует аварии. Размер взыскания — 1-1,5 тыс. рублей плюс обязанность компенсировать ущерб.

Замыкает список наиболее частых осенних штрафов проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП) с ростом на 8%. Основная причина — спешка, связанная с началом учебного года и необходимостью совмещать рабочие и семейные маршруты, говорится в исследовании. Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей.

Ранее стало известно из-за чего с осени покупатель нового китайского автомобиля останется без скидки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами