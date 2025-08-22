Выяснилось, за что гаишники чаще всего наказывают водителей осенью

Осенью водители сталкиваются с повышенным риском штрафов за отдельные нарушения ПДД всего по пяти статьям КоАП. К такому выводу пришли эксперты сервиса Bip.ru на основе анализа данных 35 млн пользователей своей системы, сообщает проект Авто.Mail. В исследовании отмечается, что период с сентября по ноябрь каждый год по этим правонарушениям наблюдается устойчивый рост взысканий штрафов.

Наибольший рост — на 45% относительно среднегодовых показателей — демонстрируют штрафы за езду по выделенной для общественного транспорта полосе (ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП). Основная причина — увеличение трафика после летнего сезона, что провоцирует водителей искать пути объезда пробок. Штраф составляет 2250 рублей, говорится в исследовании.

Также на 39% осенью возрастает количество взысканий за перевозку групп детей в ночное время (ч. 5 ст. 12.23 КоАП). Это связано с активизацией школьных экскурсий в сентябре-октябре. Штраф для водителя достигает 5 тыс. рублей, для организаций — 200 тыс. рублей. Исключения допускаются лишь при транспортировке к вокзалам или аэропортам, а также при незапланированных задержках в пути.

Нарушения требований дорожных знаков и разметки (ст. 12.16 КоАП) фиксируются на 33% чаще. Ухудшение видимости из-за дождя, листопада и сокращения светового дня приводит к тому, что водители просто не замечают разметку или знаки. Штрафы варьируются от 750 до 7,5 тыс. рублей.

На 25% увеличиваются штрафы для пешеходов, чьи нарушения привели к ДТП с причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП). В условиях плохой видимости пешеходы чаще непредсказуемо выходят на проезжую часть, что провоцирует аварии. Размер взыскания — 1-1,5 тыс. рублей плюс обязанность компенсировать ущерб.

Замыкает список наиболее частых осенних штрафов проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП) с ростом на 8%. Основная причина — спешка, связанная с началом учебного года и необходимостью совмещать рабочие и семейные маршруты, говорится в исследовании. Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей.

