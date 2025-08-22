Ушедший из России автогигант высказался по поводу возможного возвращения

Autonews: ушедшая из России Toyota не намерена возвращаться в ближайшем будущем

Старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава заявила, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для возвращения японского концерна Toyota на российский автомобильный рынок, и данная ситуация, по ее мнению, не изменится в обозримом будущем. Ее слова приводит информационное агентство Autonews.

Хасэгава отметила, что компания не планирует возобновлять продажи своих автомобилей на территории России в среднесрочной перспективе, а также начинать экспорт новых автомобилей. Она подчеркнула, что в противном случае компания понесет значительные репутационные риски и нарушит действующие ограничения.

«В любом случае они (автомобили Toyota. — прим. ред.) подпадают под санкции», — резюмировала она.

В начале августа стало известно, что наибольшие продажи на российском рынке продемонстрировали Lada, Chery, Haval, Geely, Changan, Belgee, Jetour, Solaris, GAC и Omoda.

Ранее в России впервые за несколько лет опустились цены на автомобили.