Россияне начали резко скупать белорусские автомобили

В России резко выросли продажи белорусских автомобилей
true
true
true
close
Belgee

В августе 2025 года спрос на машины белорусской марки Belgee в России увеличился на 19,7% относительно января, февраля, марта. Об этом сообщает газета «Известия».

«Спрос на кроссоверы Belgee X50 (аналог Geely Coolray) увеличился на 24%, а на Belgee X70 (Geely Atlas Pro) — на 9,4%. При этом на платформе появилось в 2,1 и в 1,9 раза больше объявлений о продаже этих машин соответственно. Общее же предложение на модели марки выросло в два раза, а цены с начала года не изменились», — говорится в сообщении.

По информации газеты, средняя цена Belgee X50 составила 2,7 млн рублей, а Belgee X70 – 3,1 млн рублей. Спрос на подержанные автомобили белорусской марки повысился на 46,3%. Покупателей особенно привлекает модель X70, поскольку спрос на данный автомобиль увеличился на 95,4%, а на X50 — на 46%.

Также сообщается, что с начала 2025 года подержанные автомобили Belgee уменьшились в цене на 2,5%.

Ранее дилеры назвали новую неожиданную проблему для покупателей китайских машин в сентябре.

