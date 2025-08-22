На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, как отличить курс экстремального вождения от «пустышки»»

Автоэксперт Ладушкин: курсы экстремального вождения полезны начинающим водителям
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ставшие популярными в последние годы курсы экстремального вождения действительно полезны для начинающих водителей, однако важно не перепутать качественное обучение с обычной «пустышкой». Об этом в беседе с RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист напомнил, что в обычных автошколах также есть база экстремального вождения – например, будущих водителей учат правильно выходить из заноса, не теряться при экстренном торможении или маневре. Но на практике эти знания не отрабатываются, подчеркнул специалист.

На самом деле не просто знать, а уметь применять на практике навыки вождения в экстренной ситуации, считает Ладушкин. Именно этому и должны обучать на курсах экстремального вождения, если они действительно качественные.

«К сожалению, сегодня под видом полезных обучающих программ продаются и откровенные пустышки, а инструкторы в таких компаниях сами плохо понимают то, что они преподают», — отметил автоэксперт.

По его мнению, неправильный подход к обучению может сделать водителя слишком уверенным. Чтобы выбрать действительно полезный курс, нужно сходить на пробное занятие – так, если на нем не просто учат, как выйти из той или иной ситуации (например, заноса), а еще и объясняют, как в ней не оказаться, то это можно считать грамотным подходом, заключил специалист.

Ранее стало известно, можно ли оспорить лишение водительских прав из-за болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами