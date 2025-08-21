Таксиста признали виновным в ДТП с Блиновским

Водителя машины такси Сергея признали виновным в ДТП с Блиновским — это указано в протоколе ДПС, сообщает Telegram-канал Mash.

«Причина — коробочник не занял крайнюю правую полосу при маневре (поворот направо). Сам Сергей нарушение не признает и будет оспаривать. Алексей уехал с места аварии на своем «Дукатти» — у них с оппонентом нет друг к другу к претензий, разошлись мирно, никто не в обиде», — сообщает канал.

21 августа очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что муж блогерши ехал на мотоцикле по улице Шаболовка, пытаясь объехать поток машин справа. В какой-то он момент он снес зеркало ехавшего попутно кроссовера в раскраске такси, после чего водитель автомобиля выскочил на улицу и набросился на Блиновского.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

