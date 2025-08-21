В России рекордно упали продажи китайских автомобилей

В России по итогам первых семи месяцев было продано 326 тыс. китайских автомобилей, что на 27% меньше, чем за такой же месяц. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В июле 2025 года объем реализации автомобилей из КНР составил всего 61,4 тысячи единиц, что на 18% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Специалисты подчеркнули, что пока китайские марки и модели продолжают доминировать на рынке, но тренд на снижение интереса к ним становится все более очевидным.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

