Обматеривший гаишников новосибирский блогер устроил заезд по пешеходной части набережной

Блогера, обматерившего сотрудников ДПС в Новосибирске, снова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Siberia».

«Блогер устроил заезд по пешеходной части набережной. После очередной выходки ему выписали несколько штрафов и отпустили», — сообщает канал.

В июле 2025 года блогер набросился с оскорблениями на сотрудников ДПС.

В момент, когда блогера остановили инспекторы ДПС, он находился на пассажирском сиденье, а водитель автомобиля был трезв. В момент проверки он включил камеру смартфона и начал снимать инспекторов, обещая прославить их на весь город. Также он нецензурно выражался в адрес полицейских и понятых. В частности, молодой человек требовал от присутствующих на месте проверки девушек сесть в их машину. Он выложил видео в соцсети, однако впоследствии удалил его.

Ранее суд вынес приговор автоблогеру Венгалби после попытки дать взятку гаишнику.