Россиянам назвали главные причины поломки кондиционера в иномарках

Кондиционер в автомобиле может не включаться по целому ряду причин. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«Неисправности, из-за которых кондиционер не включается, могут быть как механическими, так и электрическими. Одна из них — поломка датчиков давления или температуры. Если показания ошибочны, система блокирует запуск», — сообщила эксперт.

Проблемы могут возникнуть и с магистралями кондиционера. Трубки повреждаются из-за попадания грязи и посторонних частиц из компрессора, а также при механических деформациях. Даже незначительное смещение элементов после ДТП может привести к их разгерметизации и утечке хладагента.

Если кондиционер не включается сразу после запуска, возможна неисправность компрессора. Заклинивание вала из-за внутренних повреждений или нехватки масла приводит к срабатыванию защиты системы и может обернуться полной остановкой работы кондиционера.

В некоторых случаях кондиционер не включается из-за выхода из строя вентилятора охлаждения радиатора кондиционера. Если он не запускается, система предотвращает перегрев, блокируя работу. Схожий эффект вызывает загрязнение радиатора кондиционера.

Если кондиционер не запускается сразу после обслуживания, то причиной может быть ошибка при подключении разъемов, некорректно инициализированные датчики или неправильная заправка.

