Названы 10 самых популярных автомобилей с пробегом в России

«Автостат» перечислил 10 самых популярных автомобилей с пробегом в России

В России по итогам июля 2025 года самым популярным подержанным автомобилем стал седан Lada 2107, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего за этот месяц россияне купили 13,1 тыс. таких машин.

Далее в рейтинге следуют Hyundai Solaris и Kia Rio (по 11 тыс. ед.). На четвертом месте находится хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (10,2 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Ford Focus, июльский показатель которого составил 9,9 тыс. единиц.

В топ-10 самых популярных подержанных машин по итогам июля 2025 года вошли также Toyota Corolla, Lada 2170 («Приора») и Lada 4×4 («Нива»), а также Toyota Camry и Lada 2190 («Гранта»).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

