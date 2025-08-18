В Госдуме предложили поискать экстремизм в номерах паспортов россиян

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «странной ситуацией» признание фото авто с номерами А777УЕ экстремистской символикой. Он считает, что вопросы должны быть к тем, кто выдавал такие знаки (МВД РФ — прим. «Газеты.Ru»), и иронично предложил перепроверить на экстремизм номера паспортов россиян.

«Ситуация очень странная. Это государственный регистрационный номер транспортного средства. Водителю его выдали. Транспортное средство — это собственность гражданина, а это выданный номер. В данном случае ему выдали официальный знак, официальный номер, и какие в данном случае вопросы? Какая может быть ответственность за его использование, мне непонятно. То же самое касается других каких-то знаков. Давайте посмотрим свидетельство о рождении, давайте посмотрим все паспорта — там много можно найти, наверное, каких-то символов, аббревиатур, к которым могут возникнуть вопросы. Но это вопросы к тем, кто выдавал, а не к тем, кто получил со стороны государственных структур эти документы, знаки», — сказал Нилов.

Он также обратил внимание, что запрещенным является экстремистское движение А.У.Е, а в данном случае представлен набор из букв и цифр.

«Я не знаю, является ли вот этот набор цифр и букв запрещенной экстремистской символикой. В списке запрещенных материалов больше 5000 параметров. Я знаю про некоторые религиозные, исторические тексты, но про аббревиатуру я не знаю. Я слышал про запрещенную организацию, но что касается номерных знаков, я сегодня просто был сам удивлен, когда такие решения начали принимать. Это порождает очень много вопросов», — констатировал Нилов.

До этого суд в Москве признал экстремистской символикой фотографию внедорожника Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ, которую пользователь Александр К. выложил у себя на странице. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас номера с буквами А, У и Е стоят от 65 тыс. до 1,7 млн рублей.

Ранее Национальный автомобильный союз предложил запретить автономера АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и ВОР.