Россиянам назвали 12 минусов кроссовера Nissan X-Trail

Кроссовер Nissan X-Trail первого поколения популярен в России, но он имеет ряд проблем, рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Наиболее распространенной проблемой Nissan X-Trail первого поколения является сильная коррозия, которой особенно подвержены пороги, арки колес и нижняя часть двери. Модели с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5 склонны к перегреву, что ведет к повреждению прокладок головки блока цилиндров. Некоторые владельцы также сталкиваются с проблемами износа втулок стабилизатора, амортизаторов и стоек стабилизатора раньше положенного срока», — сказал эксперт.

Ресурс 6-ступенчатой механической коробки передач, как и у бензиновых моторов — 250 тыс. километров. Автоматическая (АКП) при правильном уходе и регулярной замене масла может служить до 200 тыс. километров. Частые проблемы последней — выход из строя датчика давления масла и отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора передач. У очень возрастных машин могут возникнуть проблемы с планетарным редуктором и шлицами, отметил эксперт.

Еще одна неприятность, это приличный расход топлива. Версия с двухлитровым мотором и АКП в городских условиях потребляет 15 литров бензина на 100 километров. Машина с более мощным 2,5-литровым двигателем — на два литра больше, предупредил Житнухин.

Ранее были названы три надежных японских кроссовера.