Центр Москвы перекроют с 20 августа по 1 сентября из-за фестиваля

В российской столице с 20 августа по 1 сентября из-за проведения фестиваля «Спасская башня» будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«Движение закроют с 22:00 20 августа до 08:00 1 сентября на улице Ильинка от Новой до Красной площади, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади», — сообщает канал.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее для москвичей устроили парад исторических трамваев.