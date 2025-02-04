Комбайнер угнал джип у бывшего директора, чтобы съездить к родственникам

В Воронежской области мужчина угнал служебное авто и уехал к родственникам

В Воронежской области задержали ранее судимого местного жителя, который решил поехать к родственникам и угнал машину у бывшего директора предприятия, где работал. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился руководитель сельхозпредприятия, он сообщил, что обнаружил на машине бывшего директора повреждения, свидетельствующие о ДТП. Полицейские установили, что к угону авто причастен 34-летний комбайнер, сотрудник предприятия.

Мужчина рассказал, что взял ключи от авто в кабинете начальника, он решил съездить в гости к родственникам в соседнюю деревню, но не справился с управлением и врезался в забор. Вернувшись на территорию организации, подозреваемый оставил автомобиль на прежнем месте и надеялся, что следы ДТП обнаружат не скоро.

Ключи от автомобиля полицейские нашли в доме угонщика под подушкой. Возбуждено уголовное дело об угоне, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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