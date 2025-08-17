Объятый пламенем грузовик проехал 8 километров по дороге в Турции и попал на видео

Горящий грузовик с химикатами проехал 8 километров по трассе в Турции и попал на видео

В Турции горящий грузовой автомобиль проехал по автодороге 8 километров, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время поездки в прицепе загорелись химикаты и краска.

«Все произошло на трассе Самсун — Анкара. За рулем, по данным местных СМИ, был гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамадов. Пожар начался после того, как он столкнулся с другой машиной. С горящим прицепом грузовик проехал 8 километров, после чего врезался в отбойник», — сообщает канал.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве ночью 29 июля сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

Ранее на юго-западе Москвы грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился.