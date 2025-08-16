На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Седан искорежило»: грузовик влетел в Toyota с сахалинцами в салоне и попал на видео

На Сахалине на видео попало жесткое столкновение Toyota Prius с грузовиком
true
true
true
close
Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

В Южно-Сахалинске грузовик врезался в иномарку с людьми в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Серьезная авария случилась на ремонтируемом участке проспекта Мира вечером 16 августа. Водитель Toyota Prius решил обогнать пробку по встречке, где ехал грузовик. Столкновения был настолько мощным, фургон перевернулся, а седан весь искорежило», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка едет по встречной полосе, где в нее на большой скорости врезается грузовик. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части, Toyota выезжает на обочину, а грузовик переворачивается. На записи также указано, что ДТП произошло утром 16 августа.

По информации канала, водитель инмоарки получил тяжелые травмы, в настоящее время медики борются за его жизнь. Кроме того, пострадал водитель грузовика.

Ранее в Горно-Алтайске на видео попало, как автомобиль снес школьницу на переходе.

