Москвич ударил женщину-контролера в автобусе, и это попало на видео

В Москве пассажир ударил женщину-контролера по голове, когда она проверяла оплату проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В автобусе маршрута 902 контролер выявила женщину, не оплатившую проезд. Нарушительница предъявила карту москвича, которую, однако, не приложила к валидатору при входе в транспорт», — говорится в сообщении.

По информации канала, пассажирка не захотела показывать свои документы для оформления административного материала, а мужчина попытался отобрать у сотрудницы служебное оборудование для считывания информации с транспортной или банковской карты. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина встает с места, ударяет контролера по голове и уходит.

Также сообщается, что в СК РФ передали заявление по данному происшествию, а полиция приступила к поискам нарушителей. В Дептрансе отметили, что при входе в транспорт обязательно прикладывать в валидатору любой проходной билет, иначе проезд будет считаться не оплаченным, и контролер будет вынужден выписать штраф.

