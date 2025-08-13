Нижегородец руками останавливал автомобили, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина бросался под машины

В Нижнем Новгороде мужчина остановил автомобиль и залез на его капот. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Неадекват бегает на улице Белинского и бросается под машины», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как человек подбегает к проезжающему красному автомобилю и руками останавливает транспорт, после чего забирается на капот машины, которая начинает движение. Далее на записи видно, как нарушитель прыгает на проезжую часть и уходит.

До этого сообщалось, что в Воронеже голый мужчины гулял по дорогам.

«Мужчина гуляет по Воронежу и пугает своим видом прохожих. Воронежцы заметили его на Пеше-Стрелецкой сегодня утром, также его видели на Космонавтов. Рассказывают, что он заходит в магазины и смущает окружающих», — говорится в публикации.

Очевидцы сфотографировали мужчину. На кадрах заметно, как полностью обнаженный человек идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

