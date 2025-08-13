Появился антирейтинг китайских автобрендов, которые стремительно теряют клиентов россиян

В России за январь-июль 2025 года было реализовано 640,6 тыс. легковых автомобилей, что на 24% меньше, чем за такой же период прошлого года, следует из отчета консалтингового агентства «АСМ-Холдинг», предоставленного «Газете.Ru». При этом у ряда китайских автокомпаний динамика падения продаж обрела обвальный характер и намного опережает общий уровень снижения по рынку.

Согласно отчету «АСМ-Холдинга», продажи FAW обвалились сильнее всего — на 71,3%, с января по июль 2025 года российские дилеры реализовали 1,1 тыс. таких машин против 3,7 тыс. за 7 месяцев прошлого года.

На втором месте в своеобразном рейтинге аутсайдеров находится бренд Zeekr, продажи которого на российском рынке упали на 64,7%. Всего за 7 месяцев в 2025 году жители страны купили 1,7 автомобилей этой марки. Третье место занимает премиальный Exeed с результатом в минус 57,5% (11,2 тыс.).

Далее в антирейтинге идут следующие компании: Li Xiang (-55,3%; 6,1 тыс.), Omoda (-47,5%; 16,1 тыс.), Geely (-47%; 43,9 тыс.), Voyah (-43,2%; 3,4 тыс. авто).

Сильнейшее падение продаж за первые семь месяцев этого года также показывают марки Forthing (-41,9%; 111 шт.), BAIC (-40,1%; 3.9 тыс.), Jetta (-39,4%; 1,3 тыс.), Tank (-38,6%; 9,7 тыс.) и Changan (-37,9%; -36,8 тыс.).

Ранее эксперт Мосеев предсказал массовое закрытие автодилеров.