Жесткое ДТП с мотоциклом на Сахалине попало на видео

На Сахалине на видео попало, как мотоциклист отлетел от удара авто
На Сахалине мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Момент ДТП с мотоциклистом в Южно-Сахалинске попал на видео. Кадры публикуют инспекторы областной Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

На записи заметно, как мотоциклист на большой скорости врезается в белую машину, которая поворачивает на проезжей части. От удара байкер подлетает в воздух и приземляется на проезжую часть.

По информации канала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Белореченском районе Краснодарского края столкнулись «УАЗ Патриот» и Audi A4. На кадрах видно, что «УАЗ Патриот» получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент столкновения иномарка вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли медики и спасатели.

Ранее в Красноярском крае на видео попало, как грузовик влетел в пенсионерку.

