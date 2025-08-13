На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве перекроют Садовое кольцо

В Москве перекроют Садовое кольцо 17 августа из-за забега
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве временно закроют для проезда Садовое кольцо 17 августа. Об этом сообщаетпортал mos.ru.

«17 августа на Садовом кольце и нескольких улицах в центре ограничат движение транспорта. Это связано с проведением забега «Садовое кольцо». Кроме того, 17 августа с 07:00 до 19:30 для водителей закроют Садовое кольцо и участок Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца», — сообщает портал.

Водителям рекомендуется искать пути объезда перекрытых участков дорог в центре Москвы.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.

