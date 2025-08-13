Названы 12 главных причин перегрева двигателя автомобиля

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) может перегреваться из-за загрязнения радиаторов, появления течей антифриза, а также отказа электроники. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Перегрев мотора часто происходит из-за загрязнения радиаторов охлаждения двигателя. Обычно это случается после сезона цветения тополей, одуванчиков и других растений. Сюда же можно отнести загнутые соты радиатора, что тоже ведет к перегреву», — сказал Тимашов.

Течи в системе охлаждения ведут к снижению уровня антифриза и перегреву. Обычно жидкость уходит через различные патрубки, прохудившийся расширительный бачок, изношенные радиатор или помпу.

Часто причиной перегрева мотора становится отказ электроники. В основном выходят из строя моторчик охлаждения, реле, проводка, датчики. Дорогой и неприятный случай для автовладельца: прогар прокладки или деформация головки блока цилиндров, как следствие, прорыв газов в систему охлаждения.

Для того, чтобы продлить срок службы двигателя авто необходимо проводить своевременную замену жидкостей. Не только масла ДВС, но и антифриза. Рекомендованный срок обслуживания лучше сократить на 30—50%, подчеркнул эксперт.

