Автокомпании Haval и Tank переименуют в России

Китайский автомобильный концерн Great Wall переименует свои бренды в России. Об этом говорится в сообщении компании. добавив к их названиям буквы GWM.

Отмечается, что в рамках изменений все марки концерна в России будут иметь префикс GWM: GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora, GWM Wey.

ООО «Хавейл Мотор Рус», официальный дистрибьютор этих машин на российском рынке, также меняет наименование юридического лица на ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (Great Wall Motor Rus).

До этого стало известно, что в России в 2026 году появится новый китайский автомобильный бренд iCaur.

Модельная линейка iCaur включает электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV), отметили в iCaur. Другие подробности в пресс-службе марки не раскрыли.

В Китае автомобили iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Ранее сообщалось, что Toyota готовится зарегистрировать в России новый автобренд.

