Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России в июле 2025 года было продано 73 новых машины сегмента Luxury, что на 59% больше, чем в июле 2024 года, сообщает «Автостат».

Лидерство в модельном рейтинге сегмента Luxury седьмой месяц подряд удерживает Rolls-Royce Cullinan, результат которого в июле составил 19 единиц. В ТОП-3 здесь также попали Bentley Bentayga и Lamborghini Urus (11 и 9 шт. соответственно).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

