Колесо отвалилось у «Жигулей» и разбило три автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске отвалившееся у «Жигулей» колесо разбило три автомобиля
Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске на Фабричной улице у отечественного седана «Жигули» отлетело колесо прямо во время движения, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Колесо покатилось во встречный автомобиль, после чего отрикошетило в ещё три машины», — сообщает канал.

О том, почему у отечественного автомобиля отлетело колесо, не сообщается.

До этого в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Ранее в Забайкалье колесо грузовика отлетело в 10-летнюю девочку-пешехода.

