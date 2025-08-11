Колесо отвалилось у «Жигулей» и разбило три автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске отвалившееся у «Жигулей» колесо разбило три автомобиля

В Новосибирске на Фабричной улице у отечественного седана «Жигули» отлетело колесо прямо во время движения, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Колесо покатилось во встречный автомобиль, после чего отрикошетило в ещё три машины», — сообщает канал.

О том, почему у отечественного автомобиля отлетело колесо, не сообщается.

