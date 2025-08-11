На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилось, сколько россияне теряют при продаже своего китайского автомобиля

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сегодня владелец китайской машины с пробегом может продать ее только с хорошей скидкой, которая в некоторых случаях составляет более 40%, сообщил «Газете.Ru» руководитель нижегородского филиала автомобильного маркетплейса Fresh Максим Москвин. По его словам, собственники таких автомобилей психологически не готовы к этой ситуации.

«Человек, который покупал китайскую машину пару лет назад за 3 млн рублей, сегодня может выручить за нее лишь 1,7 млн рублей, то есть скинув больше 40% цены. Еще обиднее тем, кто приобрел машину в январе этого года. Тогда самый простой Chery Tiggo 4 Pro можно было купить за 1,9 млн рублей. Сейчас, в августе, дилер отдаст вам ее за 1,7 млн. Значит, тот, кто купил машину в январе, сможет продать ее как частное лицо примерно за 1,3–1,4 млн рублей», – сказал Москвин.

По словам эксперта, цены на вторичном рынке во многом просели под давлением дилеров и автопроизводителей, которые, в ожидании повышения утильсбора, завезли в Россию слишком много машин, и теперь хотят освободить склады и замороженные средства.

«Можно предположить, что осенью цены пойдут снова вверх. Сначала уйдут спецпредложения по новым машинам, следом подтянется пробег. Ведь большинство тех, кто продает одну машину, смотрят, сколько надо будет доплатить за другую», – пояснил эксперт.

Ранее были названы шесть самых популярных автомобилей у дачников.

