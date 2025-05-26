Названы 6 самых популярных автомобилей у дачников

Самыми популярными автомобилями для дачи в России стали UAZ, Renault и Lada. Об этом говорится в результатах опроса автомобильного маркетплейса Fresh.

Так, россияне чаще выбирают UAZ Patriot (31%) из-за большого багажника (15%), возможности буксировки тяжелых грузов (9%) и приемлемой цены (6,3%).

На втором месте Renault Duster (24%). Хорошую репутацию кроссоверу обеспечили высокая проходимость (49%), комфортабельная подвеска (36%) и приемлемый расход топлива (20,1%).

На третьем по популярности месте Lada Largus (21%). У автомобиля высокая вместимость, по мнению 28% участников опроса, доступные цены (19,5%), и наличие версий с большим количеством посадочных мест (11,5%).

Популярностью пользуются также Toyota Land Cruiser Prado (5%), Mitsubishi Pajero (4,8%), Nissan Pathfinder (4%).

По данным «Автостата», большинство россиян готовы потратить на новый автомобиль 2–3 млн рублей.

При этом 6% опрошенных сообщили, что не готовы психологически тратить на новый автомобиль более 1 млн рублей, хотя за эту сумму теоретически сегодня можно купить только Lada Granta в базовой комплектации. О готовности заплатить за новый автомобиль 5–6 млн рублей сообщили 4% респондентов. Столько же готовы купить машину за 7–8 млн рублей и более 8 млн рублей.

Ранее россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды.