На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России по-прежнему продают «залежалые» новые автомобили 2023 года

«Автостат»: дилеры в РФ продолжают продавать новые авто, выпущенные в 2023 году
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава «Автостата» Сергей Целиков подсчитал, сколько «залежалых» машин и каких марок было зарегистрировано в июле 2025 года в России.

«В июле 2025 года на учет в РФ встало 4075 новых легковых автомобилей 2023 года выпуска. Это 3,4% от общего объема июльского легкового авторынка», — сообщил Целиков.

Больше всего в июле было поставлено на учет автомобилей китайской марки Livan - 303 экземпляра. Дилеры Bestune продали 266 автомобилей 2023 года. На третьем месте находится BMW — 250 единиц.

Далее следует Changan (192 ед.), Lada (181 ед.), «Москвич» (180 ед.), JAC (155 ед.), Toyota (152 ед.), Kia (132 ед.) и Hyundai (132 ед.).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 5 самых дешевых кроссоверов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами