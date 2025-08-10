В России по-прежнему продают «залежалые» новые автомобили 2023 года

«Автостат»: дилеры в РФ продолжают продавать новые авто, выпущенные в 2023 году

Глава «Автостата» Сергей Целиков подсчитал, сколько «залежалых» машин и каких марок было зарегистрировано в июле 2025 года в России.

«В июле 2025 года на учет в РФ встало 4075 новых легковых автомобилей 2023 года выпуска. Это 3,4% от общего объема июльского легкового авторынка», — сообщил Целиков.

Больше всего в июле было поставлено на учет автомобилей китайской марки Livan - 303 экземпляра. Дилеры Bestune продали 266 автомобилей 2023 года. На третьем месте находится BMW — 250 единиц.

Далее следует Changan (192 ед.), Lada (181 ед.), «Москвич» (180 ед.), JAC (155 ед.), Toyota (152 ед.), Kia (132 ед.) и Hyundai (132 ед.).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

