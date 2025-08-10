На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бетономешалка перевернулась на эстакаде на востоке Москвы

На востоке Москвы парализовано движение авто из-за опрокинувшейся бетономешалки
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На востоке Москвы на дорогу опрокинулась бетономешалка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием бетономешалки произошло рядом с ТПУ Нижегородская. Из-за аварии образовалась пробка. На кадрах видно, как миксер от грузовика рухнул на дорогу», — сообщает канал.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.

До этого в Ленинградской области фура перевернулась на проезжей части и затруднила движение автомобилей.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах заметно, как фура лежит на проезжей части, при этом рядом с поврежденным транспортом лежит поваленный столб. Далее на следующей записи заметно, что в результате ДТП образовалась автомобильная пробка.

После инцидента грузовик увезли, за контейнером приехал новый тягач.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.

