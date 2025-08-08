На видео попал момент жесткого ДТП иномарки со скорой в Череповце

Момент жесткой аварии со скорой помощью и иномаркой в Череповце попал на видео

В Череповце произошло жесткое ДТП со скорой помощью и иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал 112. В результате аварии пострадали пять человек.

«ДТП произошло на пересечении улицы Ленина и Советского проспекта. Предварительно установлено, что водитель скорой двигался по правилам — со включенными спецсигналами, но 19-летнего парня на Citroën это не смутило», — говорится в публикации.

В итоге водитель иномарки на большой скорости опрокинул карету скорой помощи, которая из-за удара пролетела через весь перекресток. Пострадали три медика, водитель и пассажир легкового авто.

