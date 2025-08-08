На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветерану СВО с ампутированными ногами вручили автомобиль

В Крыму ветерану СВО с парной ампутацией ног подарили автомобиль
true
true
true
close
Пресс-служба крымского филиала госфонда «Защитники Отечества»

В Крыму ветерану СВО с парной ампутацией ног подарили автомобиль — отечественный кроссовер «Москвич» с ручным управлением и «автоматом». Об этом сообщает РИА Новости.

Машину Константин Мартыненко получил от фонда «Защитники Отечества». В боях мужчина потерял обе ноги. Сейчас он проходит реабилитацию.

«Очень надеюсь, что благодаря автомобилю, который позволит мне передвигаться более свободно, смогу найти хорошую работу», — поделился ветеран.

7 августа военкор Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что военная полиция постоянно штрафует российских бойцов в зоне проведения военной операции на Украине за непристегнутые ремни безопасности в автомобилях, курение в машине и ношение за рулем «неустановленной формы одежды».

«Можно как угодно относиться к военной полиции, но они точно не бездельники. Их продуктивности можно только завидовать, это крайне деятельная служба. Нужно признать, нам очень повезло, что закон и порядок на дорогах общего пользования в прифронтовых регионах охраняют такие львы», — написал репортер.

Ранее сообщалось, что в Туве хотят заблокировать группы, в которых водители сообщают, где стоит ДПС.

