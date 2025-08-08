На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновники Тувы хотят заблокировать группы, в которых водители сообщают, где стоят гаишники

В Туве хотят заблокировать группы, в которых водители сообщают, где стоит ДПС
Depositphotos

Чиновники Тувы обратились в Роскомнадзор с просьбой заблокировать паблики, в которых водители сообщают друг другу, где стоят инспекторы ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Проводится комплексная работа по противодействию противоправным деяниям в социальных сетях. Особое влияние уделяется блокировке групп и каналов, известных как «АнтиГАИ», которые помогают скрыть нарушение правил дорожного движения. Было направлено обращение в Роскомнадзор», — рассказал консультант департамента региональной безопасности правительства Тувы.

По словам чиновников, такие сообщества помогают водителям скрыть нарушение ПДД, а значит избежать наказания. Так, чаще всего из-за участия в пабликах автомобилисты скрывают вождение в состоянии алкогольного опьянения или без водительского удостоверения.

По информации канала, чиновники планируют дальше работать в этом направлении совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, за какие безобидные ситуации водителя лишат прав.

