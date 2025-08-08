Volkswagen прекратит выпуск внедорожника Touareg

Autocar: Volkswagen Touareg будет снят с производства в 2026 году

Volkswagen в 2026 году снимет с производства внедорожник Touareg, сообщает журнал Autocar со ссылкой на осведомленные источники.

«Инсайдеры сообщили Autocar, что производство Touareg прекратится в 2026 году, и недавно представленный Tayron станет самой крупной моделью кроссовера Volkswagen в Великобритании», — отмечается в публикации.

Решение прекратить выпуск Touareg отражает смену приоритетов немецкого концерна, а Tayron позиционируется в качестве доступной альтернативы Touareg, который привлечет более широкий круг покупателей, уточняет издание.

Внедорожник Touareg первого поколения появился в модельной линейке Volkswagen в 2002 году. Он был построен на той же платформе, что и Porsche Cayenne.

Ранее стало известно, что Great Wall в данный момент не планирует выводить с российского рынка марки Ora и Wey.