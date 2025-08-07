«КамАЗ» провалился по кабину на мосту в Кировской области и заблокировал проезд

В Фаленском районе Кировской области самосвал «КамАЗ» провалился на мосту и заблокировал единственный проезд к деревне, сообщает паблик «Народный фронт Кировская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Провалившийся «КамАЗ» перегородил единственный путь к деревне Вогульцы Фаленского района. В деревне живут около 30 человек. Как рассказали нам люди, администрация обещает ремонт только в 2026 году. Как добираться до деревни – большой вопрос», — отмечается в публикации.

Мост был рассчитан на нагрузку не более 2 тонн, грузовик превысил ее в 10 раз, уточнили в «Народном фронте». На фото с места происшествия видно, что грузовик проломил деревянный настил моста и застрял в вертикальном положении, над мостом видна только кабина и часть кузова.

