«КамАЗ» провалился по кабину на мосту в Кировской области и заблокировал проезд

В Кировской области КамАЗ застрял в проломе на мосту
В Фаленском районе Кировской области самосвал «КамАЗ» провалился на мосту и заблокировал единственный проезд к деревне, сообщает паблик «Народный фронт Кировская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Провалившийся «КамАЗ» перегородил единственный путь к деревне Вогульцы Фаленского района. В деревне живут около 30 человек. Как рассказали нам люди, администрация обещает ремонт только в 2026 году. Как добираться до деревни – большой вопрос», — отмечается в публикации.

Мост был рассчитан на нагрузку не более 2 тонн, грузовик превысил ее в 10 раз, уточнили в «Народном фронте». На фото с места происшествия видно, что грузовик проломил деревянный настил моста и застрял в вертикальном положении, над мостом видна только кабина и часть кузова.

Ранее в Ульяновской области фура врезалась в поезд.

