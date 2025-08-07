На видео попала девочка, которая повисла на руке матери на пороге отъезжающего автобуса

Под Кировом девочка повисла на руке матери на пороге автобуса и попала на видео

В Кирово-Чепецке автобус отъехал от остановки в момент, когда в него садилась женщина с трехлетней дочерью. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Водитель автобуса, нарушая правила перевозки, начал движение от остановки общественного транспорта, не убедившись в полной высадке пассажиров. В итоге 3-летняя девочка повисла на руке матери, не успевшей покинуть салон транспортного средства. Преданная гласности информация послужила основанием для проведения следствием процессуальной проверки», — отмечается в сообщении.

В ходе проверки прокуратура нашла многочисленные нарушения в деятельности перевозчика, связанные с отсутствием инструктажа водителей и видеофиксации в автобусах. Относительно инцидента с девочкой уголовное дело не возбуждено, поскольку отсутствует информация о ее травмировании, уточнили в прокуратуре.

