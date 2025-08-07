На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попала девочка, которая повисла на руке матери на пороге отъезжающего автобуса

Под Кировом девочка повисла на руке матери на пороге автобуса и попала на видео
В Кирово-Чепецке автобус отъехал от остановки в момент, когда в него садилась женщина с трехлетней дочерью. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Водитель автобуса, нарушая правила перевозки, начал движение от остановки общественного транспорта, не убедившись в полной высадке пассажиров. В итоге 3-летняя девочка повисла на руке матери, не успевшей покинуть салон транспортного средства. Преданная гласности информация послужила основанием для проведения следствием процессуальной проверки», — отмечается в сообщении.

В ходе проверки прокуратура нашла многочисленные нарушения в деятельности перевозчика, связанные с отсутствием инструктажа водителей и видеофиксации в автобусах. Относительно инцидента с девочкой уголовное дело не возбуждено, поскольку отсутствует информация о ее травмировании, уточнили в прокуратуре.

Ранее пожилой нижегородец угнал автомобиль скорой помощи, чтобы впечатлить возлюбленную.

