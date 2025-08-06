В Болгарии трое россиян попали в ДТП

В Болгарии трое россиян оказались в больнице после ДТП

Трое граждан России попали в больницу после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на востоке Болгарии. Об этом сообщает портал BurgasInfo со ссылкой на дорожные власти.

Авария произошла утром в среду на трассе Варна-Бургас в районе села Приселци.

Уточняется, что автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором ехали трое россиян. В результате инцидента все они оказались в больнице.

До этого в Челябинской области трактор разорвало пополам после жесткого столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что трактор получил серьезны повреждения: транспорт разорвало на две части в момент ДТП. На записи также заметно, что красный автомобиль вылетел с проезжей части. Кроме того, в момент столкновения запчасти от машины разлетелись по дороге.

Ранее в Петрозаводске на видео попало ДТП с семью авто.