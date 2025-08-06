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В Ростове-на-Дону ищут самозванца в форме ГАИ, разыгрывавшего водителей

В Ростове-на-Дону ищут лже инспектора ГАИ, который разыгрывает водителей
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Telegram-канал «Че по Ростову?»

В Ростове-на-Дону ищут самозванца в форме ГАИ, разыгрывавшего водителей на Красноармейской улице, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

На улице Красноармейской в центре донской столицы появился лже-инспектор, который вел себя как настоящий сотрудник ГАИ. Мужчина в трусах, жилете и фуражке остановил автомобиль и начал общаться с водителем. Как выяснилось, это был не настоящий автоинспектор, а неизвестный хулиган, устроивший розыгрыш», — сообщает канал.

Некоторые водители приняли его за настоящего сотрудника ГИБДД и пожаловались в полицию на неподобающий внешний вид, и навязчивое поведение. Ведомство уже ищет мужчину для выяснения обстоятельства происшествия.

До этого стало известно, что на Ставрополье безработный мужчина переоделся в форму ДПС и патрулировал улицы вместе с реальными инспекторами.

По данным канала Baza, 48-летний житель поселка Пятигорский Виктор раздобыл форму капитана полиции и вышел патрулировать улицу Первомайскую — вместе с четырьмя реальными инспекторами.

При очередной проверке в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и обнаружили пятого лишнего в наряде инспектора на Первомайской. При этом выяснилось, что Виктор заступил на «службу» еще в мае и дежурил на улицах в форме ДПС как минимум пять раз.

Ранее сообщалось, что скандальный пранкер Эдвард Бил переоделся в форму полиции.

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