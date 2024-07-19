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Скандальный пранкер Эдвард Бил переоделся в форму полиции, его снова проверяет МВД

Полиция проверяет блогера Эдварда Била из-за переодевания в форму МВД

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Телеграм-канал 112

Блогер-пранкер Эдвард Бил оделся патрульным-самокатчиком, выехал на дороги и оказался пойман полицией. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Лидер чьих-то мнений снова попал в поле зрения полиции, когда решил снять очередное нелепое видео в Одинцово. Он, с товарищем, на трехколесном аппарате, в форменном обмундировании, изобразил ПСС – патрульную самокатную службу, видимо, чтобы поржать над нововведениями», — говорится в публикации.

Отмечается, что полиция начала проверку. Блогеру предстоит рассказать, кто разрешил ему использовать элементы форменной одежды сотрудников полиции.

Пранкер стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.

Ранее звездного футболиста РПЛ поймали на злостных нарушениях ПДД.

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