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Трое россиян попали в ДТП из-за украинки

В Болгарии трое россиян попали в аварию из-за украинки
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Болгарии в городе Варна трое россиян попали в ДТП из-за украинки, которая выехала на встречную полосу. Об этом сообщает местное издание DarikNews.

«Движение временно перенаправлено на одну полосу в обоих направлениях <...> Автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором ехали трое россиян», — передает СМИ.

Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

До этого в Челябинской области трактор разорвало пополам после жесткого столкновения.

«Страшная авария произошла около полудня на дороге Шершни-Северный. По данным областной ГАИ, 62-летний водитель трактора выезжал со второстепенной и не уступил дорогу Фольксвагену», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента.

Ранее водитель Infiniti протаранил пять легковушек на северо-западе Москвы.

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