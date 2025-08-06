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Водителям рассказали, как себя вести во время спора с гаишником

Юрист Радько: нарушения со стороны инспектора ДПС надо снимать на видео
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Водителю следует снимать на телефон инспектора ГИБДД, если во время проверки он начинает вести себя неадекватно. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Самое правильное — во всех документах, которые составляет сотрудник ГИБДД, указывать свою версию событий. Если не нарушал ПДД, то писать, что не делал этого, правила соблюдал, а потом можно обжаловать постановление в суде», — рассказал юрист.

По его словам, если в момент спора сотрудник правоохранительных органов начинает вести себя неадекватно, водителю следует фиксировать его поведение на камеру, чтобы была возможность подать жалобу руководству. В таком случае инспектору может грозить наказание вплоть до увольнения. Радько также отметил, что существуют законы, контролирующие поведение инспектора ДПС. Например, закон «О полиции» обязывает сотрудников ГИБДД быть вежливыми, а в положении Госавтоинспекции расписано, как правоохранителю нужно себя вести.

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