Водителям рассказали, как себя вести во время спора с гаишником

Водителю следует снимать на телефон инспектора ГИБДД, если во время проверки он начинает вести себя неадекватно. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Самое правильное — во всех документах, которые составляет сотрудник ГИБДД, указывать свою версию событий. Если не нарушал ПДД, то писать, что не делал этого, правила соблюдал, а потом можно обжаловать постановление в суде», — рассказал юрист.

По его словам, если в момент спора сотрудник правоохранительных органов начинает вести себя неадекватно, водителю следует фиксировать его поведение на камеру, чтобы была возможность подать жалобу руководству. В таком случае инспектору может грозить наказание вплоть до увольнения. Радько также отметил, что существуют законы, контролирующие поведение инспектора ДПС. Например, закон «О полиции» обязывает сотрудников ГИБДД быть вежливыми, а в положении Госавтоинспекции расписано, как правоохранителю нужно себя вести.

Ранее россиянам назвали три действия при атаке агрессивного водителя.