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Врач объяснил, с какими болезнями запретят водить авто с 1 сентября

Врач Умнов: с 1 сентября россиянам с некоторыми заболеваниями запретят водить
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября водителям запретят водить с некоторыми видами заболеваний. Об этом сообщает RT со ссылкой на преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.

«В новой версии списка ахроматопсию (достаточно редкий диагноз) заменили на аномалии цветового зрения, потому что аномалий очень много как врожденных, так и приобретенных. Это и частичная цветовая слепота», — пояснил он.

Также в список добавили общие расстройства психологического развития — например, аутизм.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Документ был утвержден правительством в апреле этого года.

Комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект правительства, который в случае принятия позволит аннулировать водительские удостоверения граждан, у которых на любом приеме у врача (включая диспансеризацию) выявлены противопоказания к вождению.

Этот законопроект, принятый в первом чтении в 2022 году, вместе с поправками ко второму чтению обсудил комитет Госдумы по транспорту, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее водителям рассказали о новых правилах прохождения медкомиссии.

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