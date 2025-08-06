На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП произошло на Васильевском острове в Петербурге

Audi протаранила пять припаркованных автомобилей на Васильевском острове в Петербурге
close
Depositphotos

Автомобиль Audi врезался в пять припаркованных автомобилей на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«ДТП произошло сегодня утром на Уральской улице. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и ЛО, у Audi лопнуло колесо, водитель потерял управление и задел сразу пять припаркованных машин. Никто не пострадал», — сообщает канал.

Владелец Audi «Ауди» настаивает на другой версии. Со слов мужчины, ему стало плохо за рулем, он потерял сознание и въехал в припаркованные машины. У немецкого автомобиля отвалилось колесо. Задетые авто остались на ходу — впрочем, их владельцев это вряд ли утешит.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами