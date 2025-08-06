Названы самые эвакуируемые автомобили в Москве

В Москве чаще всего эвакуируют автомобили BMW 325i и Haval Jolion. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Владельцы машин BMW 325i и Haval Jolion стали лидерами антирейтинга. Их автомобили эвакуировали по 7 раз в этом году! Всего с начала года на спецстоянки переместили повторно почти 12 тыс. машин. Из них: по 2 раза — 9 473 авто, по 3 раза — 1 803 авто, по 4 раза — 334 авто», — говорится в публикации.

Дептранс отмечает, что водители этих автомобилей регулярно парковались под запрещающими остановку и стоянку знаками, оставляли транспорт на тротуарах или пешеходных переходах.

До этого сообщалось, что проезд по зеленым насаждениям, проблемы с номерным знаком, занос и ряд других на первый взгляд простейших оплошностей ежегодно заканчиваются для сотен автомобилистов лишением водительских прав. О том, какие неочевидные нарушения ПДД станут причиной такого сурового наказания, — в материале «Газеты.Ru».

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