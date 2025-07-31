Водителям рассказали о новых правилах прохождения медкомиссии

Медицинская справка для водителей с 1 августа переходит в электронный формат

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, с 1 августа переходит в электронный формат. Об этом РИА Новости рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его словам, с августа медсправка формы 003/ву, которую получают водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки.

Шкуматов подчеркнул, что это положительное изменение. В регионах России существует теневой рынок поддельных медицинских справок, которые пользовались спросом из-за того, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность, отметил эксперт.

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