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Водителям рассказали о новых правилах прохождения медкомиссии

Медицинская справка для водителей с 1 августа переходит в электронный формат
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, с 1 августа переходит в электронный формат. Об этом РИА Новости рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его словам, с августа медсправка формы 003/ву, которую получают водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер справки.

Шкуматов подчеркнул, что это положительное изменение. В регионах России существует теневой рынок поддельных медицинских справок, которые пользовались спросом из-за того, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность, отметил эксперт.

ГИБДД сможет автоматически аннулировать водительские права, если у водителя обнаружат заболевание из группы риска на любом приеме у врача. Подробнее о том, с какими болезнями водителю грозит потеря прав после визита в поликлинику, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водительские права в России прекратили продлевать автоматически.

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