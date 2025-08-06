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Видео: ДТП с большегрузами затруднило движение на Симферопольском шоссе

В Подмосковье на видео сняли разбитые в ДТП большегрузы, затруднившие движение
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В Подмосковье авария с большегрузами парализовала движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Подольск, Симферопольское шоссе 31-км. Направление из Москвы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три поврежденных транспорта, при этом у легкового автомобиля смят только багажник. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП движение транспорта затруднено: автомобили медленно объезжают машины, которые заняли две полосы.

До этого сообщалось, что в Самаре легковой автомобиль разорвало на части после жесткого столкновения с пассажирским автобусом. Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее автомобили москвичей ушли под воду и попали на видео.

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