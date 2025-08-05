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Фургон вспыхнул в Москве и попал на видео

В Москве на видео сняли воспламенившийся фургон
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В Москве на Волоколамском шоссе загорелся фургон. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Горящий фургон был замечен под мостом на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. На кадрах видно, как из-под эстакады идет черный дым от почти полностью выгоревшего автомобиля. Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Водители сняли инцидент на камеру. На кадрах заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

По информации канала, в настоящее время утоняются все обстоятельства произошедшего. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее автомобиль вспыхнул на МКАД и попал на видео.

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