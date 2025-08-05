Огромная расщелина возникла на трассе «Лена» и попала на видео

В Амурской области образовался провал на трассе «Лена» и попал на видео

На трассе «Лена» в Амурской области образовался провал асфальта и грунта по всей ширине проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись с последствиями инцидента.

«По предварительной версии, главными архитекторами этого ландшафтного чуда стали обильные осадки. Движение транспорта на участке между Тындой и Соловьевском временно приостановлено», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видна крупная и глубокая расщелина по всей ширине проезжей части рядом с рекой Ольдогой. Также видно, что дорога на аварийном участке проложена по насыпи. Отбойники дороги в результате обрушения проезжей части не повреждены.

В минтрансе Амурской области сообщили, что движение по трассе «Лена» перекрыто с 39-го по 160-й километры.

«Альтернативного проезда на данный момент нет. Ситуация нештатная! Водители! Для вашей безопасности просим воздержаться от поездок в указанном направлении в течение ближайших суток», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Казани троллейбус с пассажирами завис над провалом асфальта.